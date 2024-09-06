Талер 1813 года LS (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты Талер 1813 года со знаком LS. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4299 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность UNC (6) AU (22) XF (77) VF (13) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (2) Сервис NGC (6)

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