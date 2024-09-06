Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
Талер 1813 года LS (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 38,8 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал Талер
- Год 1813
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (118)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты Талер 1813 года со знаком LS. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4299 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 15 января 2023
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Дата 15 ноября 2022
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Дата 7 октября 2022
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Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
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