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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Талер 1813 года LS (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - Талер 1813 года LS - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - Талер 1813 года LS - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 38,8 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал Талер
  • Год 1813
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (118)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты Талер 1813 года со знаком LS. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4299 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
537 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Stack's - January 15, 2023
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1813 LS на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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