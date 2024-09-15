Полталера 1813 года LS (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты Полталера 1813 года со знаком LS. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4045 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 20 июня 2006.

Сохранность UNC (2) AU (21) XF (34) VF (11) Сохранность (слабы) AU58 (4) XF45 (1) Сервис NGC (5)

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