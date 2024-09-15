Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
Полталера 1813 года LS (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,033 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6895 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал Полталера
- Год 1813
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты Полталера 1813 года со знаком LS. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4045 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 20 июня 2006.
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Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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