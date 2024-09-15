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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Полталера 1813 года LS (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - Полталера 1813 года LS - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - Полталера 1813 года LS - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,033 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6895 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1813
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты Полталера 1813 года со знаком LS. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4045 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 20 июня 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность AU
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Dorotheum - November 17, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Dorotheum - June 18, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 18 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах Полталера 1813 LS на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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