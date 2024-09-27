Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/24 талера 1813 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1813 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1/24 талера 1813 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1813
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/24 талера 1813 года. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2087 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1813 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1813 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1813 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1813 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксен-Веймар-Эйзенах Каталог монет Карла Августа Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1813 года Все Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты Саксен-Веймар-Эйзенахские серебряные монеты Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты номиналом 1/24 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск