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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Серебряные монеты 1/24 талера Карла Августа - Саксен-Веймар-Эйзенах

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1/24 талера 1808-1814

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 0 11810 0 61813 0 41814 0 1
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1/24 талера 1815

Год Знак Описание Продажи Продажи
1815 0 1
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1/24 талера 1821-1826

Год Знак Описание Продажи Продажи
1821 0 21824 0 61826 0 5
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