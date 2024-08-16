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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/24 талера 1810 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1810 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1/24 талера 1810 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1810
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/24 талера 1810 года. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2963 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 120 EUR. Торги состоялись 17 февраля 2017.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1810 на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1810 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1810 на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1810 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1810 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1810 на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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