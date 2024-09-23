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Саксен-Веймар-Эйзенах
1810
Саксен-Веймар-Эйзенах
Период:
1807-1870
1807-1870
Карл Август
1807-1826
Карл Фридрих
1830-1851
Карл Александр
1855-1870
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Саксен-Веймар-Эйзенах
1810
Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1810 года
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Серебряные монеты
1/24 талера 1810
Средняя цена
85 $
Продажи
0
6
1/48 талера 1810
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
4 пфеннига 1810
Средняя цена
55 $
Продажи
0
9
1 пфенниг 1810
Средняя цена
110 $
Продажи
0
4
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Саксен-Веймар-Эйзенах
Период
1807-1870
Категория
Зактрыть
???
Саксен-Веймар-Эйзенах
Период
1807-1870
Карл Август
1807-1826
Карл Фридрих
1830-1851
Карл Александр
1855-1870
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