Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1810 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1810
Средняя цена 85 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/48 талера 1810
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1810
Средняя цена 55 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1810
Средняя цена 110 $
Продажи
0 4
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск