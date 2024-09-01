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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/48 талера 1810 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1/48 талера 1810 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1/48 талера 1810 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1810
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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