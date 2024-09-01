Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1/48 талера 1810 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал 1/48 талера
- Год 1810
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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