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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Серебряные монеты 1/48 талера Карла Августа - Саксен-Веймар-Эйзенах

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1/48 талера 1808-1814

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 0 31810 0 01813 0 21814 0 0
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1/48 талера 1821-1826

Год Знак Описание Продажи Продажи
1821 0 11824 0 21826 0 4
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