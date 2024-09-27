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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/48 талера 1821 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1/48 талера 1821 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1/48 талера 1821 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1821
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/48 талера 1821 года. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4552 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 90 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2019.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1821 на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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