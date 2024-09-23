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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1821 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1821
Средняя цена 90 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/48 талера 1821
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1821
Средняя цена 140 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1821
Средняя цена 20 $
Продажи
0 3
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