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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

2 пфеннига 1821 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1821 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1821 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 - 4,5 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1821
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 пфеннига 1821 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3666 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 90 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1821 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1821 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1821 на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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