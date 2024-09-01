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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 пфенниг 1821 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1821 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1821 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 - 2,4 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1821
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1821 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2321 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 5 октября 2008.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1821 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1821 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1821 на аукционе Künker - October 5, 2008
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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