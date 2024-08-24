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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Медные монеты 1 пфенниг Карла Августа - Саксен-Веймар-Эйзенах

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1 пфенниг 1807-1813

Год Знак Описание Продажи Продажи
1807 0 31810 0 41813 0 7
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1 пфенниг 1821-1826

Год Знак Описание Продажи Продажи
1821 0 31824 0 41826 0 4
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