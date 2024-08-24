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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 пфенниг 1826 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1826 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1826 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 - 2,4 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1826
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1826 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.

Сохранность
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  • Frühwald (2)
  • WAG (2)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1826 на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1826 на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1826 на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1826 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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