Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1 пфенниг 1826 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 - 2,4 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1826
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1826 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.
Сохранность
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- Frühwald (2)
- WAG (2)
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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