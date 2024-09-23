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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 пфенниг 1810 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1810 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1810 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 - 2,4 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1810
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1810 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2221 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2011.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (3)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1810 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1810 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1810 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1810 на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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