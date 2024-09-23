Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1 пфенниг 1810 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 - 2,4 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1810
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1810 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2221 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
- Münz Zentrum Rheinland (3)
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