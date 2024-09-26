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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 пфенниг 1807 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1807 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1807 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 - 2,4 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1807
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1807 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 38 EUR. Торги состоялись 20 июня 2015.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Katz (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1807 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1807 на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1807 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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