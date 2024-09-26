Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1 пфенниг 1807 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 - 2,4 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1807
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1807 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 38 EUR. Торги состоялись 20 июня 2015.
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