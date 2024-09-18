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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1807 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1807
Средняя цена 240 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1807
Средняя цена 80 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 1/2 пфеннига 1807
Средняя цена 75 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1807
Средняя цена 25 $
Продажи
0 3
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