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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

2 пфеннига 1807 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1807 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1807 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 - 4,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1807
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 пфеннига 1807 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1869 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1807 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1807 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1807 на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1807 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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