Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
2 пфеннига 1807 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 - 4,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1807
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 пфеннига 1807 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1869 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
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- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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