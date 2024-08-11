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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

3 пфеннига 1807 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1807 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 3 пфеннига 1807 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,5 - 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1807
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 3 пфеннига 1807 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2446 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • WAG (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1807 на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1807 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1807 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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