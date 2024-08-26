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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 пфенниг 1824 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1824 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1824 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 - 2,4 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1824
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1824 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1882 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Grün (2)
  • WAG (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1824 на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1824 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1824 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1824 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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