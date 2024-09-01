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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1824 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1824
Средняя цена 60 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/48 талера 1824
Средняя цена 30 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1824
Средняя цена 60 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 1/2 пфеннига 1824
Средняя цена 80 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1824
Средняя цена 120 $
Продажи
0 4
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