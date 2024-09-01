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Саксен-Веймар-Эйзенах
1824
Саксен-Веймар-Эйзенах
Период:
1807-1870
1807-1870
Карл Август
1807-1826
Карл Фридрих
1830-1851
Карл Александр
1855-1870
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Саксен-Веймар-Эйзенах
1824
Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1824 года
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Серебряные монеты
1/24 талера 1824
Средняя цена
60 $
Продажи
0
6
1/48 талера 1824
Средняя цена
30 $
Продажи
0
2
Медные монеты
3 пфеннига 1824
Средняя цена
60 $
Продажи
0
7
1 1/2 пфеннига 1824
Средняя цена
80 $
Продажи
0
11
1 пфенниг 1824
Средняя цена
120 $
Продажи
0
4
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Саксен-Веймар-Эйзенах
Период
1807-1870
Категория
Зактрыть
???
Саксен-Веймар-Эйзенах
Период
1807-1870
Карл Август
1807-1826
Карл Фридрих
1830-1851
Карл Александр
1855-1870
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