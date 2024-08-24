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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/24 талера 1824 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1824 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1/24 талера 1824 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1824
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/24 талера 1824 года. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3306 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1824 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1824 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1824 на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1824 на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1824 на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1824 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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