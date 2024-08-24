Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1/24 талера 1824 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал 1/24 талера
- Год 1824
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/24 талера 1824 года. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3306 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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