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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 1/2 пфеннига 1824 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1824 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1824 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,8 - 3,4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1 1/2 пфеннига
  • Год 1824
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 1/2 пфеннига 1824 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3304 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Russiancoin (8)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1824 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1824 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1824 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1824 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1824 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1824 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1824 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1824 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1824 на аукционе Höhn - November 1, 2019
Продавец Höhn
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1824 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1824 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 1/2 пфеннига 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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