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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/48 талера 1824 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1/48 талера 1824 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1/48 талера 1824 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1824
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/48 талера 1824 года. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 797 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 27 EUR. Торги состоялись 20 июня 2015.

Сохранность
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  • Monedalia.es (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1824 на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1824 на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность AU
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR

Где продать?

Для продажи 1/48 талера 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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