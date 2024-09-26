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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

3 пфеннига 1824 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1824 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 3 пфеннига 1824 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,8 - 6,5 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1824
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 3 пфеннига 1824 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1089 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Russiancoin (3)
  • WAG (2)
Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1824 на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1824 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1824 на аукционе Höhn - November 1, 2019
Продавец Höhn
Дата 1 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1824 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1824 на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1824 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1824 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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