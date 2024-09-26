Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
3 пфеннига 1824 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,8 - 6,5 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1824
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 3 пфеннига 1824 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1089 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Höhn (1)
- Russiancoin (3)
- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 пфеннига 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск