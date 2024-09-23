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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 пфенниг 1813 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1813 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1813 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 - 2,4 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1813
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1813 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1409 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 55 EUR. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность
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  • Russiancoin (5)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1813 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1813 на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1813 на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1813 на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1813 на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1813 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1813 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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