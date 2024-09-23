Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1 пфенниг 1813 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 - 2,4 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1813
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1813 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1409 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 55 EUR. Торги состоялись 15 мая 2024.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Russiancoin (5)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Где продать?
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