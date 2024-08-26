Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
4 пфеннига 1821 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,8 - 8,2 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1821
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 4 пфеннига 1821 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2162 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 280 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Где продать?
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