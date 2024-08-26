Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

4 пфеннига 1821 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1821 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 4 пфеннига 1821 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,8 - 8,2 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1821
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 4 пфеннига 1821 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2162 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 280 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Russiancoin (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1821 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1821 на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1821 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксен-Веймар-Эйзенах Каталог монет Карла Августа Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1821 года Все Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты Саксен-Веймар-Эйзенахские медные монеты Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты номиналом 4 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск