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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Медные монеты 4 пфеннига Карла Августа - Саксен-Веймар-Эйзенах

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4 пфеннига 1810-1813

Год Знак Описание Продажи Продажи
1810 0 91812 0 131813 0 3
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4 пфеннига 1821-1826

Год Знак Описание Продажи Продажи
1821 0 31826 0 11
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