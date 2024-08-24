Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

4 пфеннига 1812 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1812 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 4 пфеннига 1812 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,2 - 8,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1812
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 4 пфеннига 1812 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1661 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (10)
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1812 на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1812 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1812 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1812 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1812 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1812 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1812 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1812 на аукционе BAC - September 8, 2020
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1812 на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1812 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1812 на аукционе BAC - October 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1812 на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1812 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2010
Сохранность XF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксен-Веймар-Эйзенах Каталог монет Карла Августа Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1812 года Все Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты Саксен-Веймар-Эйзенахские медные монеты Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты номиналом 4 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск