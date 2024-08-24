Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
4 пфеннига 1812 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,2 - 8,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1812
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 4 пфеннига 1812 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1661 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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