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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

4 пфеннига 1813 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1813 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 4 пфеннига 1813 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,2 - 8,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1813
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 4 пфеннига 1813 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1876 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1813 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1813 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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