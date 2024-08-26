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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

4 пфеннига 1826 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1826 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 4 пфеннига 1826 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,8 - 8,2 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1826
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 4 пфеннига 1826 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

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Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1826 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1826 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1826 на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1826 на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1826 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1826 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1826 на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1826 на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1826 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1826 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 4 пфеннига 1826 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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