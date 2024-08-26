Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
4 пфеннига 1826 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,8 - 8,2 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1826
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 4 пфеннига 1826 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
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Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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