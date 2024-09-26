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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/48 талера 1826 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1/48 талера 1826 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1/48 талера 1826 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1826
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/48 талера 1826 года. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3308 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • WAG (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1826 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1826 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1826 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1826 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/48 талера 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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