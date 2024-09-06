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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/48 талера 1813 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1/48 талера 1813 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1/48 талера 1813 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1813
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/48 талера 1813 года. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1085 проданному на аукционе Russiancoin за 1600 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

Сохранность
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  • WAG (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1813 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1813 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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