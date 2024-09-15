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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/48 талера 1808 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1/48 талера 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1/48 талера 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1808
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/48 талера 1808 года. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1871 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • WAG (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1808 на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1808 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1808 на аукционе Münzen & Medaillen - October 8, 2003
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 8 октября 2003
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/48 талера 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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