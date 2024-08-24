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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1808 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1808
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/48 талера 1808
Средняя цена 150 $
Продажи
0 3
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