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Саксен-Веймар-Эйзенах
1808
Саксен-Веймар-Эйзенах
Период:
1807-1870
1807-1870
Карл Август
1807-1826
Карл Фридрих
1830-1851
Карл Александр
1855-1870
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Саксен-Веймар-Эйзенах
1808
Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1808 года
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Серебро
Серебряные монеты
1/24 талера 1808
Средняя цена
65 $
Продажи
0
1
1/48 талера 1808
Средняя цена
150 $
Продажи
0
3
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Саксен-Веймар-Эйзенах
Период
1807-1870
Категория
Зактрыть
???
Саксен-Веймар-Эйзенах
Период
1807-1870
Карл Август
1807-1826
Карл Фридрих
1830-1851
Карл Александр
1855-1870
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