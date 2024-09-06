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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/24 талера 1814 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1814 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1/24 талера 1814 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1814
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/24 талера 1814 года. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 927 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 25 EUR. Торги состоялись 6 апреля 2014.

Сохранность
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1814 на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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