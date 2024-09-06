Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1/24 талера 1826 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал 1/24 талера
- Год 1826
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/24 талера 1826 года. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4115 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2011.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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