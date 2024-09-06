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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/24 талера 1826 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1826 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - 1/24 талера 1826 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1826
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/24 талера 1826 года. Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4115 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (2)
  • Künker (2)
  • Teutoburger (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1826 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1826 на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1826 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1826 на аукционе Teutoburger - December 10, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1826 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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