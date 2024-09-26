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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Геллер 1813 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - Геллер 1813 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - Геллер 1813 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,9 - 1,1 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал Геллер
  • Год 1813
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты Геллер 1813 года. Это медная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1875 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Саксен-Веймар-Эйзенах Геллер 1813 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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