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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Медные монеты Геллер Карла Августа - Саксен-Веймар-Эйзенах

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Геллер 1813

Год Знак Описание Продажи Продажи
1813 0 1
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