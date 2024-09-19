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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1690 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката ND (1674-1696)
Средняя цена 72000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 дуката ND (1674-1696) DL Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката ND (1674-1696) DL Гданьск
Средняя цена 63000 $
Продажи
0 4

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1674-1696) Донатив Гданьск
Средняя цена 72000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1674-1696) Донатив Гданьск
Средняя цена 80000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1674-1696) Донатив Гданьск
Средняя цена 69000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1674-1696) IH Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 3
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