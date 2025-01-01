flag
Монеты Австралии 1900 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1900 S Вуаль на голове
Средняя цена530 $
Продажи
094
Аверс
Реверс
Соверен 1900 M Вуаль на голове
Средняя цена690 $
Продажи
0187
Аверс
Реверс
Соверен 1900 P Вуаль на голове
Средняя цена600 $
Продажи
197
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1900 S Вуаль на голове
Средняя цена320 $
Продажи
048
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1900 M Вуаль на голове
Средняя цена720 $
Продажи
017
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1900 P Вуаль на голове
Средняя цена570 $
Продажи
021
