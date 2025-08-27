flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1900 года M "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1900 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1900 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Artemide Aste s.r.l.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,305,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1900
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:690 USD
Средняя цена (PROOF):63000 USD
График аукционных продаж Соверен 1900 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (187)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1900 года "Вуаль на голове" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 50000 GBP. Торги состоялись 19 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе The Canadian Numismatic Company - 7 июля 2025
ПродавецThe Canadian Numismatic Company
Дата7 июля 2025
СохранностьVF30 ICCS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Auction World - 20 апреля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Great Coins & Art Auctions - 6 сентября 2024
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата6 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1900 года M "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1900 года "Вуаль на голове" с буквами M составляет 690 USD для регулярного чекана и 63000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1900 года "Вуаль на голове" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1900 года "Вуаль на голове" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1900 года "Вуаль на голове" со знаком M?

Для продажи соверен 1900 года M "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

