1/2 соверена 1900 года S "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1900 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1900 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC260,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1900
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:320 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1900 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (48)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34206 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Stack's - 12 апреля 2025
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Stack's - 12 апреля 2025
ПродавецStack's
Дата12 апреля 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Via - 30 сентября 2024
ПродавецVia
Дата30 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Katz - 29 мая 2024
ПродавецKatz
Дата29 мая 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Mowbray Collectables - 22 сентября 2023
ПродавецMowbray Collectables
Дата22 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе St James’s - 31 октября 2022
ПродавецSt James’s
Дата31 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Roxbury’s - 21 октября 2022
ПродавецRoxbury’s
Дата21 октября 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 марта 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 марта 2022
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 30 января 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 января 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2021
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Cambi Aste - 21 сентября 2021
ПродавецCambi Aste
Дата21 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 12 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 сентября 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе DNW - 8 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата8 сентября 2021
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
ПродавецSt James’s
Дата18 августа 2021
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 12 июля 2021
Австралия 1/2 соверена 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 12 июля 2021
ПродавецSpink
Дата12 июля 2021
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1900 года S "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" с буквами S составляет 320 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1900 года S "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

