Соверен 1900 года S "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1900 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1900 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,586,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1900
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:530 USD
Средняя цена (PROOF):690 USD
График аукционных продаж Соверен 1900 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (94)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1900 года "Вуаль на голове" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33365 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3995 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 4 июля 2025
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата4 июля 2025
СохранностьVF
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 551 EUR
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Jesús Vico - 16 декабря 2024
ПродавецJesús Vico
Дата16 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Bolaffi - 29 ноября 2024
ПродавецBolaffi
Дата29 ноября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 21 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата21 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Numismática Leilões - 19 июня 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Soler y Llach - 10 мая 2024
ПродавецSoler y Llach
Дата10 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Soler y Llach - 10 мая 2024
ПродавецSoler y Llach
Дата10 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Tennants Auctioneers - 14 февраля 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата14 февраля 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 S "Вуаль на голове" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 18 октября 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата18 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1900 года S "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1900 года "Вуаль на голове" с буквами S составляет 530 USD для регулярного чекана и 690 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1900 года "Вуаль на голове" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1900 года "Вуаль на голове" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1900 года "Вуаль на голове" со знаком S?

Для продажи соверен 1900 года S "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

