1/2 соверена 1900 года M "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1900 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1900 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC112,920

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1900
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:720 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1900 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (17)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32137 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 27 июня 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 30 мая 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 мая 2021
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе DNW - 5 декабря 2019
ПродавецDNW
Дата5 декабря 2019
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Roma Numismatics - 29 сентября 2016
ПродавецRoma Numismatics
Дата29 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 1 мая 2012
ПродавецHeritage
Дата1 мая 2012
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1900 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 9 января 2006
ПродавецHeritage
Дата9 января 2006
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1900 года M "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" с буквами M составляет 720 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1900 года M "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

