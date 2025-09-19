flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1900 года P "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1900 года P "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1900 года P "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,886,089

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1900
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:600 USD
График аукционных продаж Соверен 1900 года P "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (96)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1900 года "Вуаль на голове" со знаком P. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 29453 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьXF
Цена
669 $
Цена в валюте аукциона 617 EUR
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 31 января 2025
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе NOA - 28 октября 2024
ПродавецNOA
Дата28 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 28 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата28 декабря 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 9 ноября 2023
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Auctiones - 19 марта 2023
ПродавецAuctiones
Дата19 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 31 января 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 января 2023
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1900 года P "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1900 года "Вуаль на голове" с буквами P составляет 600 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1900 года "Вуаль на голове" с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1900 года "Вуаль на голове" с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1900 года "Вуаль на голове" со знаком P?

Для продажи соверен 1900 года P "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1900 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы