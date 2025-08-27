1/2 соверена 1900 года P "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC119,376
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- Номинал1/2 соверена
- Год1900
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворПерт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" со знаком P. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 12264 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2990 USD. Торги состоялись 8 января 2006.
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1900 года P "Вуаль на голове"?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" с буквами P составляет 570 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" с буквами P?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" со знаком P?
Для продажи 1/2 соверена 1900 года P "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.