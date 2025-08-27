flag
1/2 соверена 1900 года P "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1900 года P "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1900 года P "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC119,376

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1900
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:570 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1900 года P "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (21)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" со знаком P. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 12264 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2990 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU50 PCGS
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 453 USD
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
1260 $
Цена в валюте аукциона 1260 USD
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 27 июня 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе DNW - 10 марта 2021
ПродавецDNW
Дата10 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Coinhouse - 29 марта 2020
ПродавецCoinhouse
Дата29 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе DNW - 15 ноября 2018
ПродавецDNW
Дата15 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Busso Peus - 20 июня 2015
ПродавецBusso Peus
Дата20 июня 2015
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 мая 2015
СохранностьF
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 1 октября 2013
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 1 октября 2013
ПродавецHeritage
Дата1 октября 2013
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 сентября 2013
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 сентября 2013
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 26 апреля 2010
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 26 апреля 2010
ПродавецHeritage
Дата26 апреля 2010
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 13 января 2009
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 13 января 2009
ПродавецHeritage
Дата13 января 2009
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
******
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 9 января 2006
Австралия 1/2 соверена 1900 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 9 января 2006
ПродавецHeritage
Дата9 января 2006
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
******

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1900 года P "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" с буквами P составляет 570 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1900 года "Вуаль на голове" со знаком P?

Для продажи 1/2 соверена 1900 года P "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
