АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1893 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1893 S JEB Юбилейный портрет
Средняя цена630 $
Продажи
199
Аверс
Реверс
Соверен 1893 M JEB Юбилейный портрет
Средняя цена610 $
Продажи
1132
Аверс
Реверс
Соверен 1893 S Вуаль на голове
Средняя цена560 $
Продажи
061
Аверс
Реверс
Соверен 1893 M Вуаль на голове
Средняя цена610 $
Продажи
060
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1893 M JEB Юбилейный портрет
Средняя цена400 $
Продажи
021
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1893 S Вуаль на голове
Средняя цена530 $
Продажи
045
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1893 M Вуаль на голове
Средняя цена13000 $
Продажи
07
