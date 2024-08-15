flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1893 года M JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1893 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1893 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC110,024

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1893
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:400 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1893 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1893 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30040 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF35 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьF
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Cambi Aste - 21 сентября 2021
ПродавецCambi Aste
Дата21 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе DNW - 8 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата8 сентября 2021
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 6 сентября 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 сентября 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 марта 2020
ПродавецLondon Coins
Дата1 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Wójcicki - 15 сентября 2019
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Wójcicki - 15 сентября 2019
ПродавецWójcicki
Дата15 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
ПродавецHeritage
Дата29 апреля 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе CNG - 12 августа 2015
ПродавецCNG
Дата12 августа 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2014
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2014
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 сентября 2013
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 сентября 2013
СохранностьUNC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Soler y Llach - 20 апреля 2010
ПродавецSoler y Llach
Дата20 апреля 2010
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 23 сентября 2005
Австралия 1/2 соверена 1893 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 23 сентября 2005
ПродавецHeritage
Дата23 сентября 2005
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1893 года M JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1893 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB составляет 400 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1893 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1893 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1893 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB?

Для продажи 1/2 соверена 1893 года M JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1893 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы