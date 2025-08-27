flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1893 года S "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1893 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1893 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,346,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1893
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:560 USD
График аукционных продаж Соверен 1893 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (61)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1893 года "Вуаль на голове" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1850 GBP. Торги состоялись 17 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьXF
Цена
1100 NZD
Цена в валюте аукциона 1100 NZD
Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 26 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Stack's - 16 мая 2024
Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Stack's - 16 мая 2024
ПродавецStack's
Дата16 мая 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 21 февраля 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 февраля 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 4 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 апреля 2023
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Roma Numismatics - 17 марта 2023
ПродавецRoma Numismatics
Дата17 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******

Австралия Соверен 1893 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******


Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1893 года S "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1893 года "Вуаль на голове" с буквами S составляет 560 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1893 года "Вуаль на голове" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1893 года "Вуаль на голове" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1893 года "Вуаль на голове" со знаком S?

Для продажи соверен 1893 года S "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

